2020-05-13T08:32:18+03:00
Происшествия

Трое детей пострадали на югорских дорогах

Пешеходы не соблюдали ПДД
Руслан Савинов
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Трое детей пострадали на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.Трое детей пострадали на югорских дорогах. Фото ГИБДД по ХМАО.
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В Югре накануне, 12 мая, четыре человека получили травмы, в том числе три несовершеннолетних в четырех дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоинспекции.

Так, в 15:55 в 12 микрорайоне в Нефтеюганске 41-летняя женщина за рулем «Ниссан Куб» в жилой зоне совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, выбежавшего на проезжую часть дороги. В результате аварии пятилетняя девочка получила травмы.

Также около 19:28 на улице Энергетиков в Излучинске Нижневартовского района 31-летний мужчина за рулем «Мазда Axela» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшего проезжую часть двора справа. В аварии семилетний мальчик пешеход получил травмы.

Кроме того, стало известно, что на территории ХМАО сотрудники ГИБДД задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двух – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 44 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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