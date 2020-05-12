В Югре стали чаще красть продукты из магазинов
В ХМАО за минувшие дни случилось 167 преступлений. По данным пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 99 нарушений закона, из них: 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 24 кражи, два грабежа и пять мошенничеств.
Так, в Сургуте сотрудники уголовного розыска установили 34-летнего мужчину, который в торговом зале магазина по улице Иосифа Каролинского тайно похитил продукты питания. Сумма ущерба - более трех тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сургутянин под подпиской о невыезде.
Тем временем полиция Мегиона нашла 34-летнего подозреваемого, который ранее путем обмана работников продуктовых магазинов, похитил с найденной банковской карты более 8500 рублей. Мужчина под подпиской о невыезде.
Также известно, что за последние дни в регионе раскрыто 23 ранее зарегистрированных преступления и выявлено почти 30 тысяч правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU