12 Май 2020 2020-05-12T16:37:47+03:00

Власти Югры: «Паводковая ситуация в регионе не критична» Фото: pixabay.com

Почти все реки ХМАО очистились ото льда

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Специалисты различных ведомств в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона сообщили, что паводковая ситуация в ХМАО не критична.

- По состоянию на сегодняшнюю дату в ХМАО не зарегистрировано опасных явлений в связи с половодьем, требующих введения ЧС, - заявила глава региона Наталья Комарова.

Отмечено, что регистрируется подтопление отдельных территорий. Например, в п. Салым Нефтеюганского района уровень воды в реке Вандрас превысил критический, было подтоплено 22 придомовых территории. Уровень воды идет на спад.

Также известно, что все реки ХМАО очистились ото льда, кроме реки Ляпин в районе с. Саранпауль, где наблюдается ледоход средней интенсивности.

ИСТОЧНИК KP.RU