Власти Югры: «Паводковая ситуация в регионе не критична»
Специалисты различных ведомств в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при правительстве региона сообщили, что паводковая ситуация в ХМАО не критична.
- По состоянию на сегодняшнюю дату в ХМАО не зарегистрировано опасных явлений в связи с половодьем, требующих введения ЧС, - заявила глава региона Наталья Комарова.
Отмечено, что регистрируется подтопление отдельных территорий. Например, в п. Салым Нефтеюганского района уровень воды в реке Вандрас превысил критический, было подтоплено 22 придомовых территории. Уровень воды идет на спад.
Также известно, что все реки ХМАО очистились ото льда, кроме реки Ляпин в районе с. Саранпауль, где наблюдается ледоход средней интенсивности.
ИСТОЧНИК KP.RU