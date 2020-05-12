Сургутянин ранил ножом друга

12 Май 2020 2020-05-12T16:31:00+03:00

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В дежурную часть полиции Сургута сегодня днем, 12 мая, из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома на улице Грибоедова мужчина получил ножевое ранение.

- На место происшествия срочно были направлены ближайшие наряды служб полиции. Установлено, что 34-летний потерпевший в одной из квартир распивал алкоголь со знакомым. В ходе застолья между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений случился конфликт, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Известно, что 45-летний сургутянин нанес два ножевых ранения своему оппоненту. Потерпевший госпитализирован. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU