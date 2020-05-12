12 Май 2020 2020-05-12T16:12:17+03:00

Арт-парк в Сургутском районе признали одним из лучших в России Фото: pixabay.com

Объект построили в 2019 году

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Арт-парк в Русскинской вошел в реестр лучших федеральных практик по благоустройству

От ХМАО в реестр лучших федеральных практик по благоустройству вошли два объекта благоустройства: сквер в с.п. Русскинская и Аллея Российской Славы в Нягани.

Напомним, что арт-парк открылся в сельском поселении Русскинская в 2019 году.

В 2018 году глава муниципалитета поддержал идею воспитанников детского лагеря и оказал ее авторам поддержку.

- На протяжении летних каникул 400 участников детского лагеря, созданного силами НКО, разрабатывали концепцию скульптурного этнопарка под открытым небом. Деньги на реализацию проекта этнопарка, населенного героями хантыйских легенд и сказок, а это около 10 млн. рублей, поступили сразу из нескольких источников: районного бюджета, недропользователей и средств НКО, - пояснили в пресс-службе Сургутского района.

Отмечается, что район приобрел мощный центр притяжения туристов после постройки арт-парка.

ИСТОЧНИК KP.RU