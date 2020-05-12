Арт-парк в Сургутском районе признали одним из лучших в России
Арт-парк в Русскинской вошел в реестр лучших федеральных практик по благоустройству
От ХМАО в реестр лучших федеральных практик по благоустройству вошли два объекта благоустройства: сквер в с.п. Русскинская и Аллея Российской Славы в Нягани.
Напомним, что арт-парк открылся в сельском поселении Русскинская в 2019 году.
В 2018 году глава муниципалитета поддержал идею воспитанников детского лагеря и оказал ее авторам поддержку.
- На протяжении летних каникул 400 участников детского лагеря, созданного силами НКО, разрабатывали концепцию скульптурного этнопарка под открытым небом. Деньги на реализацию проекта этнопарка, населенного героями хантыйских легенд и сказок, а это около 10 млн. рублей, поступили сразу из нескольких источников: районного бюджета, недропользователей и средств НКО, - пояснили в пресс-службе Сургутского района.
Отмечается, что район приобрел мощный центр притяжения туристов после постройки арт-парка.
ИСТОЧНИК KP.RU