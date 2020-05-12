Призывные комиссии ХМАО начали работу с 12 мая
В 2020 году в связи с объявленными ограничительными мерами сроки явки на призывные пункты в ХМАО сдвинули. В регионе работа призывных комиссий началась с 12 мая.
- Необходимо выполнить все задачи по призыву, при этом обеспечить безопасность призывников и всех, кто будет задействован в проведении призыва, - поручила глава региона Наталья Комарова организаторам призывной кампании.
- Всего подлежит изучению 7396 человек, из них подлежит призыву 1355 человек. Обеспеченность первичными средствами защиты и дезинфицирующими средствами позволяет качественно провести мероприятия. На окружном сборном пункте организован 7-рубежный барьер по противодействию проникновения коронавирусной инфекции, - доложил военный комиссар региона Денис Буров.
Добавим, что по любым возникшим вопросам призывники и родители могут обращаться на телефоны горячей линии военного комиссариата: 8(3467) 39-70-30, (3467) 39-70-21, (3463) 46-09-89 (сборный пункт).
ИСТОЧНИК KP.RU