13 Май 2020 2020-05-13T05:01:40+03:00

Погода в Югре 13 мая: местами небольшой дождь и гроза Фото: pixabay.com

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 13 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами небольшой дождь, гроза. Ветер восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +25, +30 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +27, +29 градусов.

В Сургуте станет малооблачно, гроза, но не ожидается осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +22 +23 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метра в секунду. Температура воздух днем составит +21, +23 градуса.

На Руси этот день называли «Яков Теплый». По погоде отмечали: если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным.

ИСТОЧНИК KP.RU