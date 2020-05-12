Строительство дома-долгостроя в Лангепасе подошло к концу

12 Май 2020 2020-05-12T14:49:27+03:00

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Жилой дом на улице Мира № 42 в Лангепасе начали возводить в 2015 году. Застройщик не выполнил взятых на себя обязательств. Фирма обанкротилась, не достроив дом. Как отметили в пресс-службе думы ХМАО, дольщики остались без средств и без жилья.

В 2018 году обязательства по достройке дома-долгостроя взяла на себя другая строительная компания.

- Подрядчикам пришлось разбирать часть конструкций – они не соответствовали нормам безопасности. В процессе внутренней отделки строители по своей инициативе сделали натяжные потолки, дополнили дом системой, позволяющей провести домофон и принимать цифровые каналы. Всего этого по проекту не предполагалось, - отметили парламентарии думы Югры.

Известно, что сегодня 30-квартирный дом готов под ключ. Сейчас здесь заканчивают благоустройство прилегающей территории.

Добавим, что в связи с банкротством основного застройщика передача квартир собственникам возможна через конкурсное производство. Отмечается, что процесс займет несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU