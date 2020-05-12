Более полутора тысяч медработников Югры получат дополнительные выплаты
Выплаты за апрель предусмотрены 1627 медицинским работникам ХМАО: это врачи 343, средние медицинские работники - 1008, младшие медицинские работники - 202 и сотрудники, отнесенные к категории «прочих» - 74.
- Суммарно из 108 миллионов рублей, которые запланировано выплатить за работу в апреле, выплачено 52. Сегодня и завтра мы планируем завершить выплаты полностью медицинским работникам за апрель, - пояснил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Он также отметил, что размер выплат различен:
- Максимальный — для сотрудников реанимационных отделений госпиталей, где оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - заявил Алексей Добровольский.
ИСТОЧНИК KP.RU