12 Май 2020 2020-05-12T14:36:45+03:00

Более полутора тысяч медработников Югры получат дополнительные выплаты Фото: pixabay.com

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Выплаты за апрель предусмотрены 1627 медицинским работникам ХМАО: это врачи 343, средние медицинские работники - 1008, младшие медицинские работники - 202 и сотрудники, отнесенные к категории «прочих» - 74.

- Суммарно из 108 миллионов рублей, которые запланировано выплатить за работу в апреле, выплачено 52. Сегодня и завтра мы планируем завершить выплаты полностью медицинским работникам за апрель, - пояснил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Он также отметил, что размер выплат различен:

- Максимальный — для сотрудников реанимационных отделений госпиталей, где оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - заявил Алексей Добровольский.

ИСТОЧНИК KP.RU