2020-05-12T14:30:27+03:00
Общество

Празднование 90-летия ХМАО: в каждом муниципалитете высадят по 90 кедров

Первые деревья начнут высаживать с 15 мая
Руслан Савинов
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Празднование 90-летия ХМАО: в каждом муниципалитете высадят по 90 кедровПразднование 90-летия ХМАО: в каждом муниципалитете высадят по 90 кедровФото: pixabay.com
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По 90 кедров, 1980 деревьев, в каждом из 22 городов и районов ХМАО высадят в рамках акции «90 кедров». Как отметили в пресс-службе правительства региона, под новые зеленые насаждения выделено около шести гектаров земли.

В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, почетные жители, представители общественности и лесничества, с учетом всех мер в период пандемии коронавируса.

Известно, что первые деревья высадят уже 15 мая в Кондинском и Октябрьском районах, Мегионе, Радужном, Пыть-Яхе. Например, в Кондинском районе кедровая аллея будет на территории набережной реки Ах и озера Туман. Также там установят беседки для отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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