Губернатор ХМАО дала пояснения о режиме обучения школьников
Образовательный процесс в ХМАО продолжается в дистанционной форме. В зданиях школ проводится необходимая работа для обеспечения безопасности и поддержания объекта в рабочем состоянии тем количеством сотрудников, которые необходимы для этого. Остальные – выполняют обязанности дистанционно.
- Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования также проводят свои программы в дистанционном формате, - пояснила глава Югры Наталья Комарова.
Известно, что исключение стали индивидуальные практические занятия по программам профессионального обучения водителей транспортных средств категории B и C.
Отдельного уточнения удостоились учреждения культуры и спорта: их деятельность по-прежнему приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU