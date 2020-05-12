Губернатор ХМАО дала пояснения о режиме обучения школьников

12 Май 2020 2020-05-12T14:16:41+03:00

Также объявлен порядок работы в автошколах

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Образовательный процесс в ХМАО продолжается в дистанционной форме. В зданиях школ проводится необходимая работа для обеспечения безопасности и поддержания объекта в рабочем состоянии тем количеством сотрудников, которые необходимы для этого. Остальные – выполняют обязанности дистанционно.

- Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования также проводят свои программы в дистанционном формате, - пояснила глава Югры Наталья Комарова.

Известно, что исключение стали индивидуальные практические занятия по программам профессионального обучения водителей транспортных средств категории B и C.

Отдельного уточнения удостоились учреждения культуры и спорта: их деятельность по-прежнему приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU