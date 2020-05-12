У вартовчанина изъяли около 90 граммов амфетамина
Полицейские Нижневартовска в лесу задержали 17-летнего местного жителя. В ходе досмотра у молодого человека в кармане обнаружили 31 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.
- В ходе обыска квартиры подозреваемого выявлена картонная коробка, внутри которой находился сверток с аналогичным веществом, электронные весы и упаковочный инвентарь. Также у молодого человека изъяли более восьми граммов конопли, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Химико-токсикологическая экспертиза показала, что изъятый порошок - это амфетамин массой около 90 граммов.
К настоящему времени возбуждено уголовное дело: задержанный арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU