2020-05-12T14:10:10+03:00
Происшествия

У вартовчанина изъяли около 90 граммов амфетамина

Задержанный молодой человек арестован
Руслан Савинов
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У вартовчанина изъяли около 90 граммов амфетаминаУ вартовчанина изъяли около 90 граммов амфетаминаФото: pixabay.com
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Полицейские Нижневартовска в лесу задержали 17-летнего местного жителя. В ходе досмотра у молодого человека в кармане обнаружили 31 сверток с порошкообразным веществом светлого цвета.

- В ходе обыска квартиры подозреваемого выявлена картонная коробка, внутри которой находился сверток с аналогичным веществом, электронные весы и упаковочный инвентарь. Также у молодого человека изъяли более восьми граммов конопли, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Химико-токсикологическая экспертиза показала, что изъятый порошок - это амфетамин массой около 90 граммов.

К настоящему времени возбуждено уголовное дело: задержанный арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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