2020-05-12T14:19:16+03:00
Общество

Отопительный сезон завершился в Нижневартовске

Впереди подготовка к следующему периоду
Руслан Савинов
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Отопительный сезон завершился в НижневартовскеОтопительный сезон завершился в Нижневартовске
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Для создания комфортных условий проживания жителей Нижневартовска администрация города приняла решение о завершении отопительного периода 2019-2020 годов.

Это сделано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», - дали пояснения в пресс-службе администрации города.

Добавим, что к отключению тепловой энергии на отопление объектов Нижневартовска приступили накануне, 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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