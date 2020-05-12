Отопительный сезон завершился в Нижневартовске

12 Май 2020 2020-05-12T14:19:16+03:00

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Для создания комфортных условий проживания жителей Нижневартовска администрация города приняла решение о завершении отопительного периода 2019-2020 годов.

Это сделано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», - дали пояснения в пресс-службе администрации города.

Добавим, что к отключению тепловой энергии на отопление объектов Нижневартовска приступили накануне, 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU