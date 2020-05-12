2020-05-12T13:29:08+03:00
Общество

В Сургутском районе нашли нарушения в работе управляющих компаний

Директора УК получили представления от прокуратуры
Руслан Савинов
Поделиться:
В Сургутском районе нашли нарушения в работе управляющих компанийВ Сургутском районе нашли нарушения в работе управляющих компаний
Изменить размер текста:

Правоохранители Сургутского района в ходе мониторинга сайта государственной информационной системы ЖКХ выявили нарушения в деятельности трех управляющих компаний в сельских поселениях Угут, Лямина, Русскинская и Нижнесортымский.

Установлено, что управляющие компании не разместили данные об основных конструктивных элементах многоквартирных домов, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения. Также сведения об установленных индивидуальных приборах учета в помещениях содержались не по всем обслуживаемым домам, что не позволяло жильцам получить достоверную информацию.

- Внесены представления директорам организаций. В итоге недостающая информация восполнена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство дома-долгостроя в Лангепасе подошло к концу
Более полутора тысяч медработников Югры получат дополнительные выплаты
Празднование 90-летия ХМАО: в каждом муниципалитете высадят по 90 кедров
Губернатор ХМАО дала пояснения о режиме обучения школьников
У вартовчанина изъяли около 90 граммов амфетамина
Отопительный сезон завершился в Нижневартовске
В Сургутском районе нашли нарушения в работе управляющих компаний
Еще один муниципалитет Югры ввел запрет на охоту
Велосипеды стали чаще красть в ХМАО
Культурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляции
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
Пожарные Югры ликвидировали более сотни пожаров за неделю
Ударом кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньги
Особый противопожарный режим ввели в ХМАО
Жительница Курганской области торговала наркотиками в Нижневартовске
Авария в Сургутском районе: столкнулись «Хендэ Солярис» и мотоцикл «Honda»
Погода в Югре 12 мая: местами кратковременный дождь, гроза
В Роспотребнадзоре Югры дали разъяснения по соблюдению масочного режима
Коронавирус в Югре, последние новости на 11 мая 2020 г.: число заболевших выросло на 84
Югорчане проявили единение и заботу о ветеранах
В Югру из Китая поступила первая партия средств индивидуальной защиты для медиков
Югорчане достойно отметили 9 Мая
Погода в Югре 11 мая: без солнца и ветра
Югорским призывникам разрешили выходить из дома
В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом
В Югре обнаружили еще один очаг коронавируса
Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: в Когалымской больнице – вспышка COVID-19
Погода в Югре 10 мая: ветрено, но жарко
В Югру доставили 10 тонн средств индивидуальной защиты для медиков