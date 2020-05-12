В Сургутском районе нашли нарушения в работе управляющих компаний

12 Май 2020 2020-05-12T13:29:08+03:00

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Правоохранители Сургутского района в ходе мониторинга сайта государственной информационной системы ЖКХ выявили нарушения в деятельности трех управляющих компаний в сельских поселениях Угут, Лямина, Русскинская и Нижнесортымский.

Установлено, что управляющие компании не разместили данные об основных конструктивных элементах многоквартирных домов, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения. Также сведения об установленных индивидуальных приборах учета в помещениях содержались не по всем обслуживаемым домам, что не позволяло жильцам получить достоверную информацию.

- Внесены представления директорам организаций. В итоге недостающая информация восполнена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - пояснили в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU