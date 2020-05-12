12 Май 2020 2020-05-12T11:44:26+03:00

Еще один муниципалитет Югры ввел запрет на охоту Фото: pixabay.com

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В лесах Советского района по причине пожаров с 12 мая запрещена охота на водоплавающую и боровую дичь. Решение утверждено постановлением губернатора ХМАО.

Напомним, в 2020 году весенний сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь в регионе открыт с рядом ограничений. Одно из таких условий: запрет на охоту в том муниципалитете, где будет обнаружен лесной пожар.

В лесах Советского района с начала сезона произошло уже четыре природных возгорания.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется высокий, четвертый, класс пожарной опасности.

Добавим, если вы стали свидетелем возгорания в лесу, просьба немедленно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU