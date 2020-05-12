Велосипеды стали чаще красть в ХМАО

12 Май 2020 2020-05-12T11:22:53+03:00

Воруют или целиком или по частям

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В Югре в выходные и праздничные дни участились кражи велосипедов. Произошло 14 похищений: сумма ущерба - около 170 тысяч рублей.

Например, в Сургуте установлен 21 –летний подозреваемый, который из подъезда дома на улице Губкина похитил раму от велосипеда стоимостью около 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело статье «Кража». Молодой человек под подпиской о невыезде.

- Наступление теплых дней влечет за собой рост краж велосипедов, самокатов, мопедов и скутеров. Полиция просит не оставлять имущество без присмотра, а также без средств защиты. Будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, - обратились югорчанам стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU