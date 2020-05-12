2020-05-12T11:13:28+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
Поделиться:
Культурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: On-line трансляция видео урока в реальном времени по направлению hip-hop «Street life-Energy» и «Street life». Когда: 12 мая 16.00 . Где.

2. Музей истории и этнографии Югорск. Что: Экскурсия «Оленеводческое стойбище». Когда: 12 мая 15.00. Где.

3. Детская школа искусств Югорска. Что: Документальный фильм «История гимнов России». Когда: 12 мая 18.00. Где.

4. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: День воинской славы России. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один муниципалитет Югры ввел запрет на охоту
Велосипеды стали чаще красть в ХМАО
Культурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляции
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
Пожарные Югры ликвидировали более сотни пожаров за неделю
Ударом кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньги
Особый противопожарный режим ввели в ХМАО
Жительница Курганской области торговала наркотиками в Нижневартовске
Авария в Сургутском районе: столкнулись «Хендэ Солярис» и мотоцикл «Honda»
Погода в Югре 12 мая: местами кратковременный дождь, гроза
В Роспотребнадзоре Югры дали разъяснения по соблюдению масочного режима
Коронавирус в Югре, последние новости на 11 мая 2020 г.: число заболевших выросло на 84
Югорчане проявили единение и заботу о ветеранах
В Югру из Китая поступила первая партия средств индивидуальной защиты для медиков
Югорчане достойно отметили 9 Мая
Погода в Югре 11 мая: без солнца и ветра
Югорским призывникам разрешили выходить из дома
В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом
В Югре обнаружили еще один очаг коронавируса
Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: в Когалымской больнице – вспышка COVID-19
Погода в Югре 10 мая: ветрено, но жарко
В Югру доставили 10 тонн средств индивидуальной защиты для медиков