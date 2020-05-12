Культурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляции
Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.
1. Центр культуры «Югра-презент» Югорск. Что: On-line трансляция видео урока в реальном времени по направлению hip-hop «Street life-Energy» и «Street life». Когда: 12 мая 16.00 . Где.
2. Музей истории и этнографии Югорск. Что: Экскурсия «Оленеводческое стойбище». Когда: 12 мая 15.00. Где.
3. Детская школа искусств Югорска. Что: Документальный фильм «История гимнов России». Когда: 12 мая 18.00. Где.
4. Югорский кинопрокат Ханты-Мансийск. Что: День воинской славы России. Когда: в течение дня. Где.
ИСТОЧНИК KP.RU