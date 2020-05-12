2020-05-12T10:54:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе

Врачи делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районеБольшинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районеФото: pixabay.com
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В ХМАО лабораторно подтверждены 45 новых случаев заболевания коронавирусом в десяти муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – три, Ханты-Мансийский район – один, Сургутский район – 20, Ханты-Мансийск – один, Сургут – два, Нефтеюганск – два, Нижневартовск – три, Нягань – пять, Когалым – восемь, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 822.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 2, 18-29 лет – 3, 30-49 лет - 24, 50-64 года – 13, старше 65 лет - 3. По местам инфицирования: завозных - 2 случая, из ранее установленных очагов – 24 случаев, в 19 случаях контакт устанавливается.

В состоянии пневмонии – 12 случаев, с симптомами ОРВИ - 25 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 8.

Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 16 человек в тяжелом состоянии, девять из них на ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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