Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
В ХМАО лабораторно подтверждены 45 новых случаев заболевания коронавирусом в десяти муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Нефтеюганский район – три, Ханты-Мансийский район – один, Сургутский район – 20, Ханты-Мансийск – один, Сургут – два, Нефтеюганск – два, Нижневартовск – три, Нягань – пять, Когалым – восемь, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 822.
По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 2, 18-29 лет – 3, 30-49 лет - 24, 50-64 года – 13, старше 65 лет - 3. По местам инфицирования: завозных - 2 случая, из ранее установленных очагов – 24 случаев, в 19 случаях контакт устанавливается.
В состоянии пневмонии – 12 случаев, с симптомами ОРВИ - 25 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 8.
Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 16 человек в тяжелом состоянии, девять из них на ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»