2020-05-12T10:07:12+03:00
Происшествия

Пожарные Югры ликвидировали более сотни пожаров за неделю

Один человек погиб в огне
Руслан Савинов
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Пожарные Югры ликвидировали более сотни пожаров за неделю. Фото МЧС по ХМАО.Пожарные Югры ликвидировали более сотни пожаров за неделю. Фото МЧС по ХМАО.
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В ХМАО с 4 по 11 мая случилось 116 пожаров. Огнеборцы спасли одного человека, 52 - эвакуировали. Также они отстояли имущество югорчан на сумму более 34 миллионов рублей. Горели в основном объекты жилого назначения - 17, дачи - 16, хозяйственные постройки - 15, транспорт - 8, бани - 13.

- Пожарные 36 раз выезжали на возгорания сухой травы и 21 – на возгорания мусора. Причинами пожаров стали нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых приборов и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем. В итоге от огня пострадали 78 строений, семь транспортных средств. Травмы получил один человек, один – погиб, - уточнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Пожарно-спасательные подразделения 16 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что с 8 мая в ХМАО введен особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на разведение открытого огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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