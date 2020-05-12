2020-05-12T09:28:19+03:00
Происшествия

Ударом кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньги

Уголовное дело на рассмотрении
Руслан Савинов
Поделиться:
Ударом кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньгиУдаром кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньгиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Правоохранители Сургута утвердили обвинение в отношении 30-летнего жителя Когалыма. Мужчину обвиняют по статьям «Вымогательство с применением насилия» и «Грабеж».

По данным следствия, безработный обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение мошенничества и в сфере незаконного оборота наркотиков был в гостях у знакомого в Сургуте в компании молодых людей:

- В процессе общения из-за малозначительного повода злоумышленник ударил кулаком по головы ранее незнакомого 23 - летнего сургутянина, забрал у него мобильный и потребовал деньги. Потерпевший проехал с обвиняемым на работу, попросил аванс в размере и передал деньги 12, 5 тысяч рублей обидчику, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Судом заключил мужчину под стражу. Уголовное дело на рассмотрении. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще один муниципалитет Югры ввел запрет на охоту
Велосипеды стали чаще красть в ХМАО
Культурная онлайн-программа на 12 мая для югорчан на самоизоляции
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе
Пожарные Югры ликвидировали более сотни пожаров за неделю
Ударом кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньги
Особый противопожарный режим ввели в ХМАО
Жительница Курганской области торговала наркотиками в Нижневартовске
Авария в Сургутском районе: столкнулись «Хендэ Солярис» и мотоцикл «Honda»
Погода в Югре 12 мая: местами кратковременный дождь, гроза
В Роспотребнадзоре Югры дали разъяснения по соблюдению масочного режима
Коронавирус в Югре, последние новости на 11 мая 2020 г.: число заболевших выросло на 84
Югорчане проявили единение и заботу о ветеранах
В Югру из Китая поступила первая партия средств индивидуальной защиты для медиков
Югорчане достойно отметили 9 Мая
Погода в Югре 11 мая: без солнца и ветра
Югорским призывникам разрешили выходить из дома
В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом
В Югре обнаружили еще один очаг коронавируса
Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: в Когалымской больнице – вспышка COVID-19
Погода в Югре 10 мая: ветрено, но жарко
В Югру доставили 10 тонн средств индивидуальной защиты для медиков