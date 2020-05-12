Ударом кулака по голове когалымец заставил сургутянина отдать деньги
Правоохранители Сургута утвердили обвинение в отношении 30-летнего жителя Когалыма. Мужчину обвиняют по статьям «Вымогательство с применением насилия» и «Грабеж».
По данным следствия, безработный обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение мошенничества и в сфере незаконного оборота наркотиков был в гостях у знакомого в Сургуте в компании молодых людей:
- В процессе общения из-за малозначительного повода злоумышленник ударил кулаком по головы ранее незнакомого 23 - летнего сургутянина, забрал у него мобильный и потребовал деньги. Потерпевший проехал с обвиняемым на работу, попросил аванс в размере и передал деньги 12, 5 тысяч рублей обидчику, - пояснили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Судом заключил мужчину под стражу. Уголовное дело на рассмотрении. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU