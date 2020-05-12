2020-05-12T08:59:44+03:00
Общество

Особый противопожарный режим ввели в ХМАО

Погода - одна из причин введения новых мер
Руслан Савинов
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Особый противопожарный режим ввели в ХМАООсобый противопожарный режим ввели в ХМАОФото: pixabay.com
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Исходя из погодных условий и текущей динамики распространения лесных пожаров правительство Югры решило ввести особый противопожарный режим на территории всего региона.

- Противопожарные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, усилена сторожевая охрана взрывопожароопасных объектов, установлен запрет производства огневых и других пожароопасных работ, - отметила глава ХМАО Наталья Комарова.

Она призвала профильные службы с особым подходом обеспечить информирование населения, ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, всего, что работает на твердом топливе и несет угрозу при их эксплуатации.

К настоящему времени в регионе два действующих лесных пожара – в Белоярском районе и вблизи Ханты-Мансийска: ведется тушение возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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