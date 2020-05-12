Особый противопожарный режим ввели в ХМАО

12 Май 2020 2020-05-12T08:59:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Исходя из погодных условий и текущей динамики распространения лесных пожаров правительство Югры решило ввести особый противопожарный режим на территории всего региона.

- Противопожарные подразделения переведены на усиленный вариант несения службы, усилена сторожевая охрана взрывопожароопасных объектов, установлен запрет производства огневых и других пожароопасных работ, - отметила глава ХМАО Наталья Комарова.

Она призвала профильные службы с особым подходом обеспечить информирование населения, ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, всего, что работает на твердом топливе и несет угрозу при их эксплуатации.

К настоящему времени в регионе два действующих лесных пожара – в Белоярском районе и вблизи Ханты-Мансийска: ведется тушение возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU