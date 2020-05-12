Жительница Курганской области торговала наркотиками в Нижневартовске

12 Май 2020 2020-05-12T08:48:04+03:00

В этом ей помогала подруга

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Нижневартовский городской суд вынесен приговор в отношении 32-летней жительницы Курганской области. Ее признали виновной по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Установлено, что в ноябре 2018 года злоумышленница в Курганской области получила от неустановленного лица в мессенджере «Telegram» предложение о высокооплачиваемой работе в Нижневартовске.

- Согласившись на предложение женщина приехала в Нижневартовск со своей подругой. Вместе они распространяли «синтетику» через тайники-закладки, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В феврале 2019 года женщин задержали. У них изъяли более 290 грамм запрещенных средства.

Суд назначил виновной девять с половиной лет лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее был осуждена ее соучастница.

ИСТОЧНИК KP.RU