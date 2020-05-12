Авария в Сургутском районе: столкнулись «Хендэ Солярис» и мотоцикл «Honda»

12 Май 2020 2020-05-12T08:33:42+03:00

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С 8 по 11 мая на территории ХМАО пять человек погибли, и 16 – получили травмы в 13 дорожно-транспортных происшествиях. Об этом стало известно от пресс-службы региональной Госавтоиспекции.

Так, накануне, 11 мая, в 8:50 на 1 км автодороги «Товарный парк УТТ-4 – ЗСК» в Сургутском районе столкнулись «Хендэ Солярис» и мотоцикл «Honda». В результате аварии водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали 69 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 13 – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 103 водителя привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU