Погода в Югре 12 мая: местами кратковременный дождь, гроза

12 Май 2020 2020-05-12T05:13:05+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 12 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16 градусов, днем +25, +30 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +27, +29 градусов.

В Сургуте станет малооблачно и ожидается небольшой дождь. Ветер южный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23 +25 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день и без осадков. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздух днем составит +24, +26 градусов.

На Руси этот день называли «Девять целителей». По погоде отмечали: старались особенно тщательно соблюдать обычаи рода, начинать пахоту и сев только с молитвами и с советами стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU