В Роспотребнадзоре Югры дали разъяснения по соблюдению масочного режима
Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева рассказала об условиях использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Она пояснила, что надевать маску гражданам необходимо в лифте, в подъезде, при пересечении закрытых пространств без свободного движения воздуха.
– Гуляя на свежем воздухе – там, где хорошо перемещаются воздушные массы, не нужно носить маску. Необходимо дышать свежим воздухом для того, чтобы укреплять иммунитет. В закрытых помещениях нужно надевать маску и использовать перчатки либо антисептики, антисептические салфетки, – сказала Инна Кудрявцева.
Напомним, с 12 мая в Югре вводится масочный режим. Также жителей призывают соблюдать социальную дистанцию. Инна Кудрявцева также напомнила, что на 11 мая в Югре зарегистрировано 777 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За предшествующие сутки добавилось 84 случая в 10 муниципальных образованиях. В том числе 19 в Ханты-Мансийском районе, 17 – в Сургутском районе, 25 в Нижневартовске.
Среди новых заболевших один ребенок, а также пятеро человек в возрасте старше 65 лет. Один из случае завозной – гражданин прибыл из Таджикистана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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