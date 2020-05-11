Коронавирус в Югре, последние новости на 11 мая 2020 г.: число заболевших выросло на 84

11 Май 2020 2020-05-11T11:53:56+03:00

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За сутки в Югре зафиксировано 84 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в округе выявлено 777 случаев заражения. Как сообщалось ранее, по данным департамента здравоохранения, 17 человек находятся в тяжелом состоянии, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Напомним, накануне в Когалыме умер 57-летний пациент

Добавим, что всего в России за сутки 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Выздоровели 5495 человек. В общей сложности в стране выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Россия вышла на третье место по общему числу заболевших, обойдя Великобританию и Италию и уступая только США и Испании.

ИСТОЧНИК KP.RU