Югорчане проявили единение и заботу о ветеранах

11 Май 2020 2020-05-11T10:06:22+03:00

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Для югорчан праздник 9 Мая прошел очень ярко и насыщенно, несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности и люди вынуждены соблюдать самоизоляцию, отметила руководитель мегионского муниципального молодежного автономного учреждения «Старт» Ольга Зубкова. Она подчеркнула, что этот День Победы был особенным, но не только потому, что прошел без традиционного парада.

– Люди все равно ощутили атмосферу праздника. Подготовка началась заранее. Было организовано множество специальных проектов, в которых активное участие принимали сами жители. Это и акции «Окна Победы», «Фонарики Победы» и многие другие, в которых люди могли поучаствовать, не выходя из дома, – заметила Ольга Зубкова.

В районах и сельских поселениях граждане выходили во дворы своих частных домов, ставили флаги, пели песни. Кроме того, множество активностей развернулось в онлайн-пространстве, в социальных сетях. Поэтому даже при невозможности выйти на парад в честь 9 Мая, жители Югры испытали душевный подъем, который всегда сопровождает празднование Дня Победы, сказала жительница округа.

Вовлеченность всех жителей в участие и организацию различных акций, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне была поистине беспрецедентной, добавила она. Несмотря на требования соблюдать режим самоизоляции, для ветеранов было организовано множество мероприятий, концертов и поздравлений, которые прошли с соблюдением всех санитарных норм.

Напомним, в Югре прошли сотни различных акций, посвященных празднику, в том числе федеральные и региональные проекты. Одним из главных событий Дня Победы стала акция «Бессмертный полк», прошедший в режиме онлайн как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, в округе состоялся уникальный проект «Бессмертный полк» в небе, в рамках которого портреты героев войны были размещены на бортах самолетов пилотажной группы «Барсы» и затем пролетели над городами Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU