В Югру из Китая поступила первая партия средств индивидуальной защиты для медиков

11 Май 2020 2020-05-11T09:40:49+03:00

Всего будет поставлено 200 тысяч респираторов, 40 тысяч халатов и другая продукция

Всего будет поставлено 200 тысяч респираторов, 40 тысяч халатов и другая продукция

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Первый борт со средствами индивидуальной защиты, приобретенными для югорских медучреждений, прибыл в Сургут. Партия закуплена за счет средств нефтяных компаний у поставщика из Китая. Десять тонн ценного груза поступили на склад. Завтра их начнут распределять по медучреждениям округа.

Первым бортом доставлены медицинские халаты и защитные костюмы. Следующим рейсом прибудут бахилы, респираторы и еще защитные костюмы. Всего запланировано десять рейсов, сообщил гендиректор фонда развития Югры Роман Генкель. По договору с поставщиком в Югру прибудут 200 тысяч фильтрующих респираторов, 300 тысяч медицинских защитных костюмов, 400 тысяч пар одноразовых водонепроницаемых высоких бахил, 40 тысяч хирургических халатов.

Поскольку в России не оказалось поставщика, который бы отвечал всем требованиям, власти Югры обратились к китайскому производителю. Это к тому же позволило сэкономить, поскольку китайская продукция более доступна по цене. Как рассказал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, контракт с поставщиком был заключен напрямую.

– Это серьезная компания, которая работает на данном рынке уже 30 лет. Хотел бы отметить серьезную работу, которую провели специалисты фонда развития Югры, департамента промышленности, которые в кратчайшие сроки – буквально за шесть дней согласовали контракт и в течение двух недель решили все вопросы с поставками грузов, – отметил Алексей Забозлаев.

Средства на приобретение СИЗов выделили нефтяные компании Лукойл, Газпромнефть, Транснефть, СалымПетролеум. Благодаря договоренностям с таможенной службой товар не облагался таможенными сборами.

ИСТОЧНИК KP.RU