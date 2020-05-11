Югорчане достойно отметили 9 Мая

11 Май 2020 2020-05-11T09:19:52+03:00

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Жители Югры проявили невероятное единение при праздновании Дня Победы в условиях самоизоляции, отметил руководитель штаба «Волонтеры Победы» города Пыть-Яха Кароль Пензеш. Он подчеркнул, что Пыть-Яхе люди активно включались в различные проекты и акции, посвященные празднику, не имея возможности выйти на традиционный парад. Поэтому 9 Мая в этом году прошел очень насыщенно, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом.

– Люди проявили большой энтузиазм и все испытали определенный подъем при подготовке к празднику. В рамках акций жители украшали окна, присылали фотографии, вывешивали флаги. Организовано очень много интересных и позитивных акций, которые вызвали очень живые и яркие эмоции как у ветеранов, так и у всех наших граждан, – поделился Яков Пензеш.

Условия режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса внесли свои коррективы. Тем не менее, это не смогло помешать россиянам достойно встретить праздник. И пусть в этом году люди не смогли выйти на улицы своих городов и пройти парадом в честь юбилея Победы, они, как и в прежние годы, испытали гордость за своих предков-героев и почтили память погибших в боях Великой Отечественной, отметил представитель волонтерского движения.

– Только в одном Пыть-Яхе было роздано около 10 тысяч георгиевских лент, а волонтеры от имени ветеранов возложили цветы к памятникам и мемориалам погибших войнов. Ни один ветеран не остался без внимания. Еще одним ярким событием стала акция «Песня Победы», когда люди вышли на балконы и спели все вместе песню в честь праздника. В оповещении граждан об акциях участвовали старшие домов, вешали объявления, многие оповещались в соцсетях. В общем, была проделана большая работа. И ее результат – замечательное празднование 9 Мая, которому не помешала никакая пандемия, – отметил Яков Пензеш.

ИСТОЧНИК KP.RU