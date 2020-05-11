2020-05-11T05:06:47+03:00
Общество

Погода в Югре 11 мая: без солнца и ветра

Ханты-мансийцев ждет теплая, но пасмурная погода
Есен Абилькенов
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Ханты-мансийцев ждет теплая, но пасмурная погодаХанты-мансийцев ждет теплая, но пасмурная погодаФото: pixabay.com
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В понедельник, 11 мая, в Ханты-Мансийске преимущественно будет пасмурно. Однако температура днем прогреется до +25, +26 градусов. При этом будет почти безветренная погода. Как обещают синоптики, ветер будет юго-восточный и восточный со скоростью 1-2 метра в секундую

В Сургуте также будет мало солнца. Температура воздуха ночью + 16, днем +25, + 27 градусов. Ветер 2-3 м/с.

Аналогичная картина в Нижневартовске. Здесь ночью температура воздуха будет +14, +15 градусов. Днем воздух прогреется до +26, + 27. Ветер 2 м/с.

В Нефтеюганске тоже тепло и пасмурно. Ночью +15, +17, днем – до +27 градусов Цельсия. Скорость ветра не будет превышать трех метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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