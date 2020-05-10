10 Май 2020 2020-05-10T14:47:27+03:00

В Югре обнаружили еще один очаг коронавируса. Фото - pixabay.com.

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В Югре на производственной базе компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз» нашли развивающийся очаг коронавирусной инфекции. За двое суток заражение выявлено у 25 работников

– Все заболевшие, а также контактные госпитализированы или изолированы в зависимости от самочувствия. Специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологические расследования, также устанавливаются возможные контактные лица, – сообщили в Штабе Югры по коронавирусу.

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась к жителям округа с просьбой не пренебрегать действующими запретами и ограничениями, соблюдать правила, которые установлены, – от этого зависит, когда регион вернется к прежней жизни.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в округе продлевается режим самоизоляции. Жителям нужно находиться на самоизоляции до 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU