Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: в Когалымской больнице – вспышка COVID-19

10 Май 2020 2020-05-10T14:33:35+03:00

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В терапевтическом отделении Когалымской больницы зафиксирован новый очаг COVID-19. В учреждении отстранили от работы медиков.

По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Майи Соловьевой, сейчас проводится эпидрасследование по выявлению круга контактных лиц. Вынесено постановление главным врачом по городу Когалыму о самоизоляции контактных пациентов – их 12 человек. Документы переданы полицейским для контроля.

– Пациенты терапевтического отделения, которым позволяет здоровье, выписаны на долечивание на дому и находятся на самоизоляции. Тем же, кому лечение необходимо, переведены в инфекционное отделение в боксы, – 7 человек. Проведена заключительная дезинфекция терапевтическом и приемном отделении, – рассказала Соловьева.

Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в свою очередь сообщил, что эпидемиологический очаг здесь был зафиксирован 3 мая. 86 человек (из них 63 медицинских работников) отстранены от работы и находятся на самоизоляции либо им оказывается медицинская помощь в амбулаторно-стационарных условиях.

– Проведен забор материала для проведения исследований на новую коронавирусную инфекцию у сотрудников, контактировавших с больной. Также принято решение о расформировании терапевтического отделения. В Когалымскую больницу направлена бригада специалистов регионального координационного центра, – заявил Добровольский.

По его словам, плановая госпитализация пациентов в это медучреждение приостановлено: их госпитализируют в больницы Лангепаса и Сургута. Также в медучреждениях проведено разделение потока пациентов, медицинского персонала и изоляция подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU