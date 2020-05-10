2020-05-10T06:02:43+03:00
Общество

Погода в Югре 10 мая: ветрено, но жарко

В округе не ожидается осадков
Вадим Бегун
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В Югре сегодня ветрено, но жарко. Фото - pixabay.com.В Югре сегодня ветрено, но жарко. Фото - pixabay.com.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 10 мая, в основном без осадков и солнечно.

В столице округа Ханты-Мансийске ожидается солнечная погода. В город и окрестности придет летняя жара с температурой до 25 градусов выше нуля.

Тепло будет и в Сургуте, где также синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду без осадков, а температура в течение дня поднимется до +25 градусов. При этом ветер будет достигать днем 6-11 метров в секунду.

В Нижневартовске ночью ожидается до +11, однако днем воздух прогреется до +25. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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