Погода в Югре 10 мая: ветрено, но жарко

10 Май 2020 2020-05-10T06:02:43+03:00

В Югре сегодня ветрено, но жарко. Фото - pixabay.com.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 10 мая, в основном без осадков и солнечно.

В столице округа Ханты-Мансийске ожидается солнечная погода. В город и окрестности придет летняя жара с температурой до 25 градусов выше нуля.

Тепло будет и в Сургуте, где также синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду без осадков, а температура в течение дня поднимется до +25 градусов. При этом ветер будет достигать днем 6-11 метров в секунду.

В Нижневартовске ночью ожидается до +11, однако днем воздух прогреется до +25. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU