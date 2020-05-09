В Югру доставили 10 тонн средств индивидуальной защиты для медиков

9 Май 2020 2020-05-09T14:30:23+03:00

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В аэропорт Сургута 10 мая доставят первую часть партии средств защиты для сотрудников медучреждений Югры. Вес груза составляет более 10 тонн.

Для медиков поставят 940 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты в рамках первой партии поставок. Решение о закупках средств для медперсонала ранее было принято на заседании окружного оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, решается вопрос обеспеченности медперсонала «первой линии», который оказывает помощь больным, средствами индивидуальной защиты. Выполнение данной задачи проходит под личным контролем Губернатора Югры Натальи Комаровой.

Данные меры реализуются в рамках выполнения поручений президента России Владимира Путина по обеспечению врачей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, которое он направил федеральным и региональным исполнительным органам власти.

Поиск и отбор поставщиков на производство и поставку средств индивидуальной защиты осуществили Департамент промышленности автономного округа совместно с Фондом развития Югры. Поставки осуществила китайская компания CMICS Medical Instrument Co., Ltd.

В Югру несколькими партиями поступят 200 тысяч фильтрующих респираторов, 300 тысяч медицинских защитных костюмов, 400 тысяч пар одноразовых водонепроницаемых высоких бахил, 40 тысяч хирургических халатов. Общий вес груза составит более 100 тонн. Материалы уже произведены, доставка будет осуществляться бортами авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорт Сургута.

Помощь в приобретении средств защиты для югорских врачей оказали 4 нефтяные компании, пожертвовавшие в общей сложности 377 миллионов рублей: ООО «Лукойл – Западная Сибирь» (200 млн), АО «Транснефть-Сибирь» (100 млн), ООО «Газпром нефть Хантос» (75 млн), «Салым Петролеум Девелопмент» (2 млн). Отметим, что компания CMICS Medical Instrument Co., Ltd. расположена в зоне развития высоких технологий Чжункай в провинции Гуандун. Работает с 1985 года, производит медоборудование, товары медицинского назначения для крупных международных организаций и нескольких десятков стран мира, в том числе и России.

ИСТОЧНИК KP.RU