2020-05-09T12:25:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: из 43 новых заболевших у 9 наблюдается пневмония

Есен Абилькенов
Поделиться:
19 переносят болезнь в бессимптомной форме19 переносят болезнь в бессимптомной формеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Югре выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом в 7 муниципальных образованиях. В том числе 5 – в Ханты-Мансийском, 17 – в Сургутском районе, 1 – в Нефтеюганске, 15 – в Нижневартовске, 2 – в Нефтеюганском районе, 1 – в Няган, 2 – в Сургуте.

Всего число лабораторно подтвержденных случаев в регионе достигло 626. Из них четверо детей, 12 человек в возрасте 18-29 лет, 16 – в категории 30-49 лет,11 – в возрастной категории 50-64 года. При этом 40 случаев зафиксировано из ранее установленных очагов. В двух случаях контакт устанавливается, один из случаев заражения является завозным.

У 19 новых пациентов болень протекает в бессимптомной форме. Еще у 9 – в состоянии пневмонии – 9 случаев, а у 15 – с симптомами ОРВИ, сообщают в окружном оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югру доставили 10 тонн средств индивидуальной защиты для медиков
Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: из 43 новых заболевших у 9 наблюдается пневмония
В музеях Югры хранят память о Великой Победе
Погода в Югре 9 мая: тепло и ясно
Еще один индустриальный парк Югры получил новый статус
В Югре 9 мая состоится трансляция регионального проекта «Бессмертный полк»
Аномально теплая погода ожидается в ХМАО
Отдельным категориям югорчан предоставят дополнительные выплаты
Жители Югры зажгут «Фонарики Победы» в честь 9 Мая
В Сургуте обновят разметку на пешеходных переходах
Самую дорогую медицинскую маску Югры обнаружили в Мегионе
На работу в сургутский музей приняли сотрудницу с усами и хвостом
Югорчанам рекомендовали не возлагать цветы к мемориалам в День Победы
Сургутян ждет аномальная жара
Ветеранам войны в Югре вручают подарки к Дню Победы
Молодыми елями украсят Мегион и Высокий
К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске
Югорчане в онлайн-формате примут участие в общероссийской акции «Бессмертный полк»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нижневартовске
В Югре «Бессмертный полк» поднимется в небо
Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО