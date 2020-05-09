Коронавирус в Югре, последние новости на 9 мая 2020 г.: из 43 новых заболевших у 9 наблюдается пневмония

9 Май 2020 2020-05-09T12:25:14+03:00

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За минувшие сутки в Югре выявлено 43 новых случая заболевания коронавирусом в 7 муниципальных образованиях. В том числе 5 – в Ханты-Мансийском, 17 – в Сургутском районе, 1 – в Нефтеюганске, 15 – в Нижневартовске, 2 – в Нефтеюганском районе, 1 – в Няган, 2 – в Сургуте.

Всего число лабораторно подтвержденных случаев в регионе достигло 626. Из них четверо детей, 12 человек в возрасте 18-29 лет, 16 – в категории 30-49 лет,11 – в возрастной категории 50-64 года. При этом 40 случаев зафиксировано из ранее установленных очагов. В двух случаях контакт устанавливается, один из случаев заражения является завозным.

У 19 новых пациентов болень протекает в бессимптомной форме. Еще у 9 – в состоянии пневмонии – 9 случаев, а у 15 – с симптомами ОРВИ, сообщают в окружном оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU