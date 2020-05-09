В музеях Югры хранят память о Великой Победе

9 Май 2020 2020-05-09T08:14:14+03:00

В музеях округа реализуют мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото с сайта этнографического музея «Торум Маа»

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Музеи Югры в связи с режимом самоизоляции работают в дистанционном формате. Несмотря на отсутствие посетителей, в учреждениях реализуются проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в онлайн формате продолжаются мероприятия в Музее Природы и Человека. 8 мая сотрудники музея рассказали об истории летчика Якова Кузнецова. Фонды музея хранят его единственную его фотографию в 1944 года, сделанную за полгода до его последнего боевого вылета. С историями жителей Югры, участвовавших в войне, их современники могут познакомиться в электронной базе данных музея «Великий подвиг народа». Сегодня в 12 часов музей проведет онлайн – экскурсию по экспозиции «Память».

В музее геологии, нефти и газа провохит марафон-благодарность «За 75 дней до 75-летия». На официальном сайте и страницах музея в соцсетях размещаются истории о героях войны, родственниках работников музея. 9 мая появится итоговый видеоролик проекта.

Специальную онлайн-программу мероприятий к 75-летию Победы представил Государственный художественный музей. Ее можно найти на официальном сайте учреждения. В День Победы жители округа могут послушать песни в исполнении легендарного Марка Бернеса, посмотреть советские военные фильмы. Стоит отметить, что в марте в Государственном художественном музее был реализован проект «Гордость поколений», в основу которого легли семейные архивы сотрудников учреждения.

А в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» можно найти медиа-ресурс воинской славы «Ханты и манси – защитники Отечества». Таким образом память о Победе становится поименной, сформирована фотолетопись участия в войне представителей малочисленных народов ханты и манси. 9 мая на сайте появится видеоролик «Память», а 16 мая – видеопроект «Нох-патум мир» – «Победивший народ». Таким образом, жители Югры узнают о судьбах участников Великой Отечественной войны и героев трудового фронта.

Добавим, всего к 75-летию Победы и Году памяти и славы в Югре реализуется 57 проектов, в том числе 26 всероссийских, 10 окружных и 21 общественный проект.

ИСТОЧНИК KP.RU