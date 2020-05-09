2020-05-09T05:05:26+03:00
Общество

Погода в Югре 9 мая: тепло и ясно

В округе не ожидается осадков
Есен Абилькенов
Поделиться:
В округе не ожидается осадковВ округе не ожидается осадковФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 9 мая, в основном без осадков и солнечно. Ветер юго-западный с переходом на южный 3 – 6 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +15+17 градусов, в днем поднимется до +26+27.

В столице округа Ханты-Мансийске ожидается солнечная погода. В город и окрестности придет летняя жара с температурой до 25 градусов выше ноля.

Тепло будет и в Сургуте, где также синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду без осадков, а температура в течение дня поднимется до +25 градусов. При этом ветер будет достигать днем 7-13 метров в секунду.

В Нижневартовске ночью ожидается до +15, однако днем воздух прогреется до +26. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с.

В старину на Руси в этот день на «Глафиру Горошницу» сажали горох и заговаривали, чтобы лучше уродился. А если кукушка часто куковала, это предвещало тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 9 мая: тепло и ясно
Еще один индустриальный парк Югры получил новый статус
В Югре 9 мая состоится трансляция регионального проекта «Бессмертный полк»
Аномально теплая погода ожидается в ХМАО
Отдельным категориям югорчан предоставят дополнительные выплаты
Жители Югры зажгут «Фонарики Победы» в честь 9 Мая
В Сургуте обновят разметку на пешеходных переходах
Самую дорогую медицинскую маску Югры обнаружили в Мегионе
На работу в сургутский музей приняли сотрудницу с усами и хвостом
Югорчанам рекомендовали не возлагать цветы к мемориалам в День Победы
Сургутян ждет аномальная жара
Ветеранам войны в Югре вручают подарки к Дню Победы
Молодыми елями украсят Мегион и Высокий
К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске
Югорчане в онлайн-формате примут участие в общероссийской акции «Бессмертный полк»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нижневартовске
В Югре «Бессмертный полк» поднимется в небо
Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО