Погода в Югре 9 мая: тепло и ясно

9 Май 2020 2020-05-09T05:05:26+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 9 мая, в основном без осадков и солнечно. Ветер юго-западный с переходом на южный 3 – 6 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +15+17 градусов, в днем поднимется до +26+27.

В столице округа Ханты-Мансийске ожидается солнечная погода. В город и окрестности придет летняя жара с температурой до 25 градусов выше ноля.

Тепло будет и в Сургуте, где также синоптики прогнозируют ясную солнечную погоду без осадков, а температура в течение дня поднимется до +25 градусов. При этом ветер будет достигать днем 7-13 метров в секунду.

В Нижневартовске ночью ожидается до +15, однако днем воздух прогреется до +26. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-6 м/с.

В старину на Руси в этот день на «Глафиру Горошницу» сажали горох и заговаривали, чтобы лучше уродился. А если кукушка часто куковала, это предвещало тепло.

ИСТОЧНИК KP.RU