2020-05-08T16:58:53+03:00
Общество

Еще один индустриальный парк Югры получил новый статус

Объект вошел в федеральный перечень
Руслан Савинов
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Еще один индустриальный парк Югры получил новый статусЕще один индустриальный парк Югры получил новый статусФото: pixabay.com
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Минпром РФ подтвердил соответствие требованиям индустриального парка «Яшел Парк Сибирь»: организацию включили в федеральный реестр. Об этом стало известно от пресс-службы правительства региона.

Новый статус парка индустриального парка дает право его управляющей компании получать субсидии и льготные займы по федеральным и региональным программам развития промышленности.

Добавим, что открытие экотехнопарка «Яшел Парк Сибирь» прошло в декабре 2018 года. Парк создан для переработки металлосодержащих отходов, производство строительной продукции и материалов из вторичных ресурсов.

- Поступающие отходы с промышленных предприятий региона после переработки возвращаются в виде сырья на другие производства, - пояснили власти ХМАО.

К настоящему моменту в Югре создают около десяти проектов создания индустриальных парков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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