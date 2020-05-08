Еще один индустриальный парк Югры получил новый статус
Минпром РФ подтвердил соответствие требованиям индустриального парка «Яшел Парк Сибирь»: организацию включили в федеральный реестр. Об этом стало известно от пресс-службы правительства региона.
Новый статус парка индустриального парка дает право его управляющей компании получать субсидии и льготные займы по федеральным и региональным программам развития промышленности.
Добавим, что открытие экотехнопарка «Яшел Парк Сибирь» прошло в декабре 2018 года. Парк создан для переработки металлосодержащих отходов, производство строительной продукции и материалов из вторичных ресурсов.
- Поступающие отходы с промышленных предприятий региона после переработки возвращаются в виде сырья на другие производства, - пояснили власти ХМАО.
К настоящему моменту в Югре создают около десяти проектов создания индустриальных парков.
ИСТОЧНИК KP.RU