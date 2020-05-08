Аномально теплая погода ожидается в ХМАО

8 Май 2020 2020-05-08T15:46:24+03:00

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По прогнозам синоптиков, с 8 по 13 мая на территории Югры ожидается аномально теплая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более от нормы.

- В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Следует быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования пожарной безопасности. В 18 муниципалитетах региона действует особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем. Следует отказаться от выходов в лес, использования открытого огня, разведения костров, - напомнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Спасатели также призывают югорчан отказаться от посещения водоёмов. На сегодняшний день в регионе пока нет оборудованных и безопасных мест для купания, а ледяная вода может нести угрозу вашему жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU