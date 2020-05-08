2020-05-08T15:46:24+03:00
Общество

Аномально теплая погода ожидается в ХМАО

Отклонение от нормы - 10 градусов
Руслан Савинов
Поделиться:
Аномально теплая погода ожидается в ХМАОАномально теплая погода ожидается в ХМАОФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

По прогнозам синоптиков, с 8 по 13 мая на территории Югры ожидается аномально теплая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 10 градусов и более от нормы.

- В период сильной жары возможно осложнение пожароопасной обстановки. Следует быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать требования пожарной безопасности. В 18 муниципалитетах региона действует особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнем. Следует отказаться от выходов в лес, использования открытого огня, разведения костров, - напомнили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Спасатели также призывают югорчан отказаться от посещения водоёмов. На сегодняшний день в регионе пока нет оборудованных и безопасных мест для купания, а ледяная вода может нести угрозу вашему жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре 9 мая состоится трансляция регионального проекта «Бессмертный полк»
Аномально теплая погода ожидается в ХМАО
Отдельным категориям югорчан предоставят дополнительные выплаты
Жители Югры зажгут «Фонарики Победы» в честь 9 Мая
В Сургуте обновят разметку на пешеходных переходах
Самую дорогую медицинскую маску Югры обнаружили в Мегионе
На работу в сургутский музей приняли сотрудницу с усами и хвостом
Югорчанам рекомендовали не возлагать цветы к мемориалам в День Победы
Сургутян ждет аномальная жара
Ветеранам войны в Югре вручают подарки к Дню Победы
Молодыми елями украсят Мегион и Высокий
К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске
Югорчане в онлайн-формате примут участие в общероссийской акции «Бессмертный полк»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нижневартовске
В Югре «Бессмертный полк» поднимется в небо
Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО