2020-05-08T15:00:04+03:00
Общество

Отдельным категориям югорчан предоставят дополнительные выплаты

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Руслан Савинов
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Отдельным категориям югорчан предоставят дополнительные выплатыОтдельным категориям югорчан предоставят дополнительные выплатыФото: pixabay.com
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Единовременные денежные выплаты получат отдельные категории нуждающихся жителей ХМАО в связи с действием режима повышенной готовности. Распоряжение принято сегодня, 8 мая, правительством региона.

- Эти выплаты назначаются малообеспеченным гражданам из числа неработающих пенсионеров в размере трех тысяч рублей, семьям с детьми и беременным женщинам в размере пять тысяч рублей, – пояснила глава Югры Наталья Комарова.

Она добавила, что выплаты будут до 5 июня без запроса у заявителей дополнительных документов и на основании сведений, уже занесенных в соответствующие базы данных.

Упомянутая мера поддержки будет предоставлена югорчанам, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума в регионе, а также состоящим на 1 мая 2020 года на учете в центре соцвыплат. Получателями станут более 67 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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