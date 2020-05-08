2020-05-08T14:50:58+03:00
Общество

В Сургуте обновят разметку на пешеходных переходах

Холодный пластик в приоритете у дорожных рабочих
Руслан Савинов
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В Сургуте обновят разметку на пешеходных переходахВ Сургуте обновят разметку на пешеходных переходахФото: pixabay.com
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В Сургуте вскоре обновят разметку «зебру» на 37 пешеходных переходах. Как и в 2019 году ее нанесут холодным пластиком и акриловой краской. Срок службы холодного пластика – до года. Однако его стоимость в разы выше, поэтому используется он только на участках вблизи школ, детсадов, соцобъектов и в местах концентрации ДТП.

- На остальных пешеходных переходах линии разметки традиционно нанесут эмалью желтого и белого цветов. При планировании ремонта автомобильных дорог и улиц города по нанесению дорожной разметки предпочтение отдается термопластичным материалам, – поделился начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Олег Черемисин.

Также в 2020 году планируется освежить разметку еще 20 пешеходных зон по улицам Билецкого, Маяковского, Лермонтова, 30 лет Победы. Бюджету города это обойдется в 2,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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