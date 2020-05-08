Самую дорогую медицинскую маску Югры обнаружили в Мегионе

8 Май 2020 2020-05-08T14:46:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО Рузалин Хабибуллин сообщил о результатах мониторинга цен на товары, пользующиеся спросом в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

- На 8 мая максимальная цена в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксирована в размере 49 рублей за одну маску в городе Мегионе, - сообщил Рузалин Хабибуллин.

Он отметил, что в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителей, оптовиков или аптек - к таким организациям будут применяться меры антимонопольного реагирования.

- Мы организовали работу ещё в тот момент, когда в аптеках вообще не было масок. Сегодня они поступают, дефицит снимается постепенно. В начале апреля мы организовали работу по пошиву масок на 124 предприятиях. Сегодня таких предприятий уже 194 во всех муниципалитетах. Из них 112 у ИП. Мощность с которой могут отшивать эти предприятия масок в штуках - до 47 тысяч в сутки. На начало апреля этими предприятиями отшивалось по потребности 24 тысячи штук. На конец апреля это количество и спрос упал на 16 тысяч штук, сегодня, в частности на вчерашний день, пошито предприятиями 8995 штук, - заявил замубернатора ХМАО Алексей Забозлаев.

Также добавим, что в Югре продлили режим самоизоляции. Подробности в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU