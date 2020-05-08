2020-05-08T14:05:47+03:00
Общество

На работу в сургутский музей приняли сотрудницу с усами и хвостом

Александра Рюриковна приступила к выполнению служебных обязанностей
Руслан Савинов
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На работу в сургутский музей приняли сотрудницу с усами и хвостомНа работу в сургутский музей приняли сотрудницу с усами и хвостомФото: pixabay.com
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В парке «Россия — Моя история» в Сургуте приняли на работу кошку из приюта. Она поможет предотвратить появление грызунов.

- В нашем парке появился новыи сотрудник. Александра Рюриковна или просто Шура, уже практически звезда, - написали сотрудники музея в официальном аккаунте музея в социальной сети Инстаграм.

Известно, что официальная должность новой работницы «охотник на мышей». Музейщики даже планируют завести для Александры Рюриковны отдельную страницу в соцсетях. О заработной плате сотрудницы ничего не известно. Однако Шуру обеспечат питанием и всем необходимым животному уходом, а также своеобразной трудовой книжкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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