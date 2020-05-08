Югорчанам рекомендовали не возлагать цветы к мемориалам в День Победы
Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперштаба региона по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщила о нескольких важных решениях и рекомендациях.
- Уважаемые земляки, чтобы не допустить распространение инфекции, цветы к памятникам защитников Отечества, мемориалам славы за вас возложат волонтеры. Оставайтесь, пожалуйста, дома, соблюдайте меры безопасности, - обратилась к жителям региона Наталья Комарова.
Напомним, что есть целый перечень акций, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Например, всероссийское исполнение песни «День Победы» пройдет 9 мая в 19:00 сразу после минуты молчания.
- Выходите на балкон с портретами родных, принимавших участие в войне, и выкладывайте видео с акции с хэштегами #ЭтотДеньПобеды #МыВместе, - обращаются организаторы акции.
Кроме того, можно спеть двором:
- Во дворах домов, где живут ветераны, вечером 9 мая пройдут концерты, в которых может принять участие каждый и присоединиться к исполнению военных песен из окон своих квартир. Публикуйте в соцсетях фотографии или видео с тегами #ПоемДвором #75летПобеды, - предложили один из вариантов участия организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU