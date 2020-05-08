2020-05-08T12:49:59+03:00
Общество

Сургутян ждет аномальная жара

Три дня стоит быть готовыми к температуре +26 градусов
Руслан Савинов
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Сургутян ждет аномальная жараСургутян ждет аномальная жараФото: pixabay.com
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Лето пришло в Сургут ранее среднегодовых значений. В праздничные дни мая дни в городе столбики термометров будут у отметки в +26 градусов. По данным синоптиков, жара продержится три дня.

Затем сургутян ждет небольшое снижение температуры до +20 градусов. Специалисты считают столь раннее наступление лета аномальным. Причина этого кроется во взаимодействии циклонов и антициклонов: их смещение и дало такие температуры.

Дождливую погоду в Сургуте стоит ожидать не ранее 14 мая.

Кроме того, синоптики ожидают, что все лето 2020 года в Сургуте будет стоять жара: в июне - выше нормы, в июле - на уровне привычных показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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