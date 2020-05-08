Сургутян ждет аномальная жара
Лето пришло в Сургут ранее среднегодовых значений. В праздничные дни мая дни в городе столбики термометров будут у отметки в +26 градусов. По данным синоптиков, жара продержится три дня.
Затем сургутян ждет небольшое снижение температуры до +20 градусов. Специалисты считают столь раннее наступление лета аномальным. Причина этого кроется во взаимодействии циклонов и антициклонов: их смещение и дало такие температуры.
Дождливую погоду в Сургуте стоит ожидать не ранее 14 мая.
Кроме того, синоптики ожидают, что все лето 2020 года в Сургуте будет стоять жара: в июне - выше нормы, в июле - на уровне привычных показателей.
ИСТОЧНИК KP.RU