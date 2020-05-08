Молодыми елями украсят Мегион и Высокий

8 Май 2020 2020-05-08T12:27:58+03:00

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В Мегионе продолжили озеленять город. В преддверии Дня Победы высажены ели возле памятника солдату в Высоком. Сегодня, 8 мая, деревья высадят также в Мегионе на площади Нефтяников.

Вскоре ожидается доставка очередной партии деревьев из Тобольска. Их планируют успеть посадить до 9 мая также на площади Нефтяников.

- Наш постоянный поставщик также подарил нам липы, благодаря чему можно будет озеленить большее количество городских территорий. Места для посадки были подготовлены заранее, - заявил начальник управления градостроительства администрации Мегиона Дмитрий Зайцев.

Также в 2020 году Мегионское лесничество в рамках подготовки к юбилею региона получит саженцы молодого кедра. Их высадят на территории детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU