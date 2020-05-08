2020-05-08T12:03:46+03:00
Общество

К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске

Обратить внимание на проблемные участки может каждый вартовчанин
Руслан Савинов
Поделиться:
К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске. Фото администрации города.К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

В Нижневартовске продолжили аварийный ямочный ремонт дорог. Как отметили в пресс-службе администрации города, вартовчане сами могут сообщить о наиболее проблемных участках.

Ремонтные работы прошли уже на улице Интернациональной, от развязки «Бегущая лань» до ТЦ «Подсолнух», и от ТЦ «Подсолнух» до улицы Северной.

Сейчас подготовлены для ремонта участки по улице Северной, от улицы Интернациональной до развлекательного центра «Лимон». Готов к ремонту участок улицы Маршала Жукова, между улицами Северной и Ленина, кольцевая дорога на перекрестке улиц Чапаева и Ленина.

Напомним, что обратить внимание коммунальщиков на проблемные участки дорог можно на портале «Наш Нижневартовск» в разделе «Ямы на дорогах».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутян ждет аномальная жара
Ветеранам войны в Югре вручают подарки к Дню Победы
Молодыми елями украсят Мегион и Высокий
К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске
Югорчане в онлайн-формате примут участие в общероссийской акции «Бессмертный полк»
Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нижневартовске
В Югре «Бессмертный полк» поднимется в небо
Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО
Экскаватор оставил без электроснабжения Северный район Сургута
Культурная онлайн-программа на 8 мая для югорчан на самоизоляции
Ребенок-сирота получит жилье в Белоярском районе после вмешательства прокуратуры
Чтобы вернуть мужа, югорчанка отдала 144 тысячи рублей «магу в пятом поколении»
Директора фиктивной фирмы осудят в Нижневартовске
В Сургутском районе выберут «Предпринимателя года – 2019»
Почти сто человек работают на горячей линии Югры по противодействию коронавирусу
Два ребенка пострадали на югорских дорогах
Еще 14 югорчан излечились от коронавируса
Молодой житель Нижневартовска выстрелил в полицейского
Погода в Югре 8 мая: летний зной
Дезинфекцию общественных мест продолжили в Когалыме
Югорчанин избил до смерти родную мать
«Резиновую» дачу обнаружили в Нижневартовске
Медики Югры перечислили региональные особенности пандемии коронавируса
Жители Югры присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» онлайн
Почти 27 млрд рублей направлены на адресную поддержку югорчан во время пандемии
Нулевого уровня травматизма на рабочих местах хотят добиться в Югре
Уже два лесных пожара зафиксированы в ХМАО
В праздничные дни мая у регоператора ХМАО «горячая пора»