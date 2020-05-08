8 Май 2020 2020-05-08T12:03:46+03:00

К ликвидации ям на дорогах приступили в Нижневартовске. Фото администрации города.

Обратить внимание на проблемные участки может каждый вартовчанин

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В Нижневартовске продолжили аварийный ямочный ремонт дорог. Как отметили в пресс-службе администрации города, вартовчане сами могут сообщить о наиболее проблемных участках.

Ремонтные работы прошли уже на улице Интернациональной, от развязки «Бегущая лань» до ТЦ «Подсолнух», и от ТЦ «Подсолнух» до улицы Северной.

Сейчас подготовлены для ремонта участки по улице Северной, от улицы Интернациональной до развлекательного центра «Лимон». Готов к ремонту участок улицы Маршала Жукова, между улицами Северной и Ленина, кольцевая дорога на перекрестке улиц Чапаева и Ленина.

Напомним, что обратить внимание коммунальщиков на проблемные участки дорог можно на портале «Наш Нижневартовск» в разделе «Ямы на дорогах».

ИСТОЧНИК KP.RU