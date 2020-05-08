Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нижневартовске
В ХМАО лабораторно подтверждены 32 новых случаев заболевания коронавирусом в семи муниципалитетах. География распространения инфекции такова:
- Ханты-Мансийский район – один, Сургутский район – пять, Нефтеюганск – пять, Нижневартовск - 11, Мегион – один, Нягань – четыре, Когалым – пять, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 583.
По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 2, 18-29 лет – 6, 30-49 лет - 12, 50-64 года – 11, старше 65 лет - 1. По местам инфицирования: из ранее установленных очагов – 30 случаев, в двух случаях контакт устанавливается.
В состоянии пневмонии – 7 случаев, с симптомами ОРВИ - 8 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 17.
ИСТОЧНИК KP.RU
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