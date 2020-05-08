2020-05-08T10:56:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Нижневартовске

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в НижневартовскеБольшинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в НижневартовскеФото: pixabay.com
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В ХМАО лабораторно подтверждены 32 новых случаев заболевания коронавирусом в семи муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Ханты-Мансийский район – один, Сургутский район – пять, Нефтеюганск – пять, Нижневартовск - 11, Мегион – один, Нягань – четыре, Когалым – пять, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 583.

По возрастной структуре новые случаи распределены следующим образом: дети – 2, 18-29 лет – 6, 30-49 лет - 12, 50-64 года – 11, старше 65 лет - 1. По местам инфицирования: из ранее установленных очагов – 30 случаев, в двух случаях контакт устанавливается.

В состоянии пневмонии – 7 случаев, с симптомами ОРВИ - 8 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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