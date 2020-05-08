Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО
Губернатор ХМАО Наталья Комарова по видеоконференцсвязи провела совещание по реализации инвестпроектов на территории региона
Участники заседания оценили проект по созданию пилотного производства отечественных белковых компонентов для новорожденных. Его планируют запустить в 2021-2022 годах в поселке Алябьево на базе законсервированного завода «Советское молоко». Общий объем инвестиций - 1,1 млрд рублей. Ежегодно здесь будет производиться более 5,6 тысячи тонн молочных продуктов, 435 тонн лактозы.
Добавим, что глава региона дала поручения сформировать проектную команду, в состав которой на постоянной основе включат экспертов по финансовым, экономическим, юридическим вопросам и специалистов по имущественным отношениям.
ИСТОЧНИК KP.RU