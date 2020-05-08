Питание для новорожденных начнут производить в ХМАО

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:43+03:00

Большое производство питания для новорожденных запустят в ХМАО Фото: pixabay.com

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова по видеоконференцсвязи провела совещание по реализации инвестпроектов на территории региона

Участники заседания оценили проект по созданию пилотного производства отечественных белковых компонентов для новорожденных. Его планируют запустить в 2021-2022 годах в поселке Алябьево на базе законсервированного завода «Советское молоко». Общий объем инвестиций - 1,1 млрд рублей. Ежегодно здесь будет производиться более 5,6 тысячи тонн молочных продуктов, 435 тонн лактозы.

Добавим, что глава региона дала поручения сформировать проектную команду, в состав которой на постоянной основе включат экспертов по финансовым, экономическим, юридическим вопросам и специалистов по имущественным отношениям.

ИСТОЧНИК KP.RU