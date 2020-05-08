Экскаватор оставил без электроснабжения Северный район Сургута

8 Май 2020 2020-05-08T10:23:43+03:00

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Из-за повреждения экскаватором кабельных линии электропередачи без электроснабжения накануне вечером, 7 мая, остались жилые дома и соцучреждения в Северном жилом районе Сургута.

Известно, что строители повредили силовой кабель от подстанции «Западная»:

- Работы проводились с нарушением технических условий и условий согласования на производство земляных работ в охранной зоне кабельных линий, - заявил главный инженер «СГЭС» Андрей Голубков.

В итоге в результате инцидента без электроснабжения остались ул. Крылова, ул. Грибоедова, ул. Привокзальная, ул. Толстого. В числе оставшихся без электроснабжения: несколько школ, медучреждений, центральный тепловой пункт, а также канализационные насосные станции.

Отмечается, что при восстановлении были задействованы две оперативно-ремонтные бригады спецтехника. За 45 минут специалисты восстановили подачу напряжения на обесточенные объекты.

Добавим, что количество случаев повреждения кабельных линий электропередачи увеличивается в теплое время года, в период активных строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU